عبدالكريم العبدالله



حدثت وزارة الصحة قائمة مراكز تطعيم «فايزر» في الرعاية الصحية الأولية بالمناطق الصحية لتصبح 18 مركزا.



وجاء في التحديث الذي تنشره «الأنباء»، أن مراكز التطعيم في منطقة العاصمة الصحية لتلقي لقاح فايزر تتمثل بـ «مركز مساعد حمد الصالح الصحي (الشعب) - مركز الشيخة فتوح سلمان الصباح الصحي (الشامية) - مركز شيخة حسن الابراهيم الصحي (النزهة)»، أما المراكز المحدثة لتطعيم فايزر في منطقة حولي الصحية فهي «مركز الصديق الصحي - سلوى التخصصي الصحي - محمود حيدر (الجابرية) - مركز الشيخ ناصر سعود الصباح (السالمية)».



وبالنسبة للمراكز المحدثة في منطقة الفروانية الصحية «النهضة - العمرية - خيطان الجنوبي - الفردوس».



وتضمنت المراكز المحدثة لتطعيم فايزر في منطقة الأحمدي الصحية كلا من «المسايل - شرق الأحمدي - المنقف - الفنطاس»، أما مراكز منطقة الجهراء الصحية المحدثة لتطعيم فايزر فهي «النسيم - جابر الأحمد 1- النعيم الصحي».



وجاء في التحديث أن عمل هذه المراكز سيكون من الساعة 3 مساء حتى 9 مساء.