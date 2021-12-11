حنان عبدالمعبود



حذر رئيس جمعية اطباء الاسنان الكويتية د.محمد دشتي من تجاهل طب الأسنان في الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة، وإدراجهم تحت قطاعات أخرى لإعطاء مسميات ومناصب جديدة لباقي القطاعات دون الأسنان.



وقال دشتي في تصريح له «انه بعد طول انتظار ومعاناة لعدة سنوات من سوء آلية العمل الإدارية، وما ترتب عليها من مشاكل وسوء تنظيم وتنسيق ومزاجية في قطاع طب الأسنان للأطباء العاملين في الرعاية الأولية بسبب الهيكل التنظيمي القديم المعمول فيه، تأتي وزارة الصحة بهيكل تنظيمي جديد دون الرجوع بأخذ آراء أهل الاختصاص والالتفات لحل المشاكل التي كان يعانيها الأطباء».

واضاف دشتي «كيف تطلب الوزارة نمو وتطوير طب الأسنان في الكويت وهي من تقوم بوضع تلك المعوقات كالهيكل التنظيمي السيئ وتتجاهل فيه طب الأسنان وتقوم بإدراجهم تحت قطاعات أخرى لإعطاء مسميات ومناصب جديدة لباقي القطاعات دون الأسنان ودون الالتفات لهذا القطاع او حتى الرجوع إلى ادارة طب الاسنان او غيرها لأخذ مقترحاتهم واحتياجات».

وقال لن نقبل بهذه الآلية السيئة في تطوير النظام الصحي وبالأخص في مجال طب الأسنان والتي تعتبر الكويت من الدول الرائدة في المنطقة في هذا المجال، وأطباؤنا من ذوي الكفاءات العالية عالميا ونفتخر بإنجازاتهم ومستوياتهم ولن نسمح بأي شيء قد يتسبب بتراجع هذه المنظومة وزيادة تطويرها ونجاحاتها.