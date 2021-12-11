المطوع: سرطان الثدي يأتي في المرتبة الأولى ضمن الأكثر شيوعاً محلياً وإقليمياً وعالمياً



اعتمد مركز الكويت لمكافحة السرطان التابع لوزارة الصحة أخيرا خدمة تشخيصية هي الأولى من نوعها بالشرق الأوسط وتعنى بتشخيص مرض سرطان الثدي ومدى انتشاره وتقييم الاستجابة للعلاج الهرموني.



وقالت مدير المركز د.هديل المطوع لـ«كونا» أمس إن الخدمة الجديدة التي تم اعتمادها في وحدة الطب النووي تقوم على استخدام مادة تعرف بـ «F18-FES» وهي من المواد الإشعاعية البوزيترونية المعنية بتشخيص المستقبلات الهرمونية لمرضى سرطان الثدي.

وأوضحت المطوع أن سرطان الثدي يأتي في المرتبة الأولى كأكثر أنواع المرض شيوعا محليا وإقليميا وعالميا، مشيرة إلى أن الكشف المبكر يزيد من نسبة الشفاء وكذلك خيارات وفاعلية العلاج المستخدم.



من جانبها، قالت رئيسة قسم التصوير الطبي في المركز د.مشاعل بندر في تصريح مماثل إن إنتاج مادة «F18-FES» يعد الثالث من جهاز المعجل الدائري السيكلترون الخاص بالمركز «جهاز لتسريع الجسيمات المشحونة»، مؤكدة الحرص على إنتاج مواد جديدة لمواكبة آخر المستجدات العالمية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتشخيصية في الكويت.



بدورها، أكدت رئيسة قسم الطب النووي في المركز د. فريدة الكندري أهمية الخدمة التشخيصية الجديدة، إذ تشمل تشخيص انتشار المرض وتقييم الاستجابة للعلاج الهرموني وإمكانية تكرار الإصابة به، موضحة أن المادة المستخدمة في هذه الخدمة معتمدة من منظمة الغذاء والدواء الأميركية في حين تم تعميم البرتوكول الخاص بالفحص وتقديم المحاضرات التعريفية للأطباء المختصين في الأقسام الكلينيكية بالمركز.



من جهتها، بينت رئيسة وحدة المواد المشعة شذى ناجي أنه تم بنجاح إنتاج المادة المشار إليها في شهر أكتوبر الماضي وتم الانتهاء من إجراء الاعتمادات والتوثيقات اللازمة لبدء الإنتاج، وذلك اعتبارا من أمس الخميس لحالتين بوحدة الطب النووي.

والجدير بالذكر أن «التصوير البوزيتروني» تقنية جديدة في مجال الطب النووي يتم من خلالها إعطاء المريض مواد مشعة متعلقة بعمليات الأيض في أنسجة الجسم لتقدير حجم وشكل الورم.

وتأسس مركز الكويت لمكافحة السرطان عام 1968، ويضم تحت مظلته مراكز حسين مكي الجمعة للجراحات التخصصية والشيخة بدرية الصباح لعلاج الأورام وفيصل سلطان بن عيسى للأشعة التشخيصية ويعقوب بهبهاني لزراعة النخاع ويوفر الرعاية لأكثر من ألفي مريض سنويا باستخدام أحدث الأجهزة والخدمات الطبية.