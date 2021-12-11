تحت رعاية وحضور وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي، ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد الناصر، ورئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، اختتمت امس بمعسكر القوات الخاصة بطولة القوات الخاصة للفنون القتالية الخامسة في لعبتي الجيوجيتسو والكيك بوكسينغ والتي أقيمت على مدار 5 أيام، وشارك فهيا 180 متنافسا من (وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - الحرس الوطني - قوة الإطفاء العام).



وبدأت فعاليات اليوم الختامي للبطولة بعزف النشيد الوطني ومشاهدة فيلم موجز عن المنافسات التي جرت منذ انطلاق البطولة، ثم بدأت المنافسات بين اللاعبين، والتي اتسمت بالندية والإثارة والقوة البدنية والتدريبية العالية التي يتمتع بها اللاعبون.



وتوجه وزير الداخلية بالشكر إلى قطاع الأمن الخاص لتنظيمه مثل هذه البطولات بين الجهات العسكرية والأمنية، مؤكدا على دعم وزارة الداخلية لهذه التدريبات والمنافسات المشتركة، ما يرفع من كفاءة منتسبيها والمشاركين بها ويعمل على تنسيق الجهود في تنفيذ مختلف المهام والواجبات الموكلة إليها بما يحقق الهدف الذي نسعى اليه جميعا وهو حفظ امن وأمان البلاد.



وأشاد باللاعبين المشاركين في البطولة وما أبدوه من روح رياضية عالية وحرصهم على تقديم كل ما لديهم من مهارات واكتساب خبرات متميزة من خلال التنافس مع زملائهم في القطاعات العسكرية والأمنية المشاركة.



وأكد وزير الداخلية الحرص على الجاهزية الدائمة لجميع منتسبي الجهات الأمنية والعسكرية، ومواصلة العمل والبذل، للوصول الى المستويات المنشودة من الكفاءة والمهارة في الأداء للحفاظ على أمن الوطن.



وفي لفتة إنسانية، التقى العلي أهالي وذوي النقيب مبارك أحمد سعود من الحرس الوطني ووكيل أول ضابط ناصر مال الله من وزارة الداخلية واللذين وافتهما المنية في العام الماضي، تقديرا وتكريما لمشاركتهما في البطولات السابقة التي أقامتها القوات الخاصة، مؤكدا ان المؤسسات العسكرية لا تنسى أبناءها الذين اسهموا بعطائهم في خدمة الوطن والحفاظ على امنه واستقراره.