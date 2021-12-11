محمد الجلاهمة



تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يوم أمس الأول، من ضبط وافد آسيوي وصديقته من نفس جنسيته، حيث عثر بحوزتهما على نحو كيلوين من مخدر الشبو، وجار إحالتهما إلى النيابة العامة والمضبوطات بعد الوقوف على كيفية تحصله على هذا المخدر، وما إذا كان قد جلبه من موطنه.



واستنادا إلى مصدر أمني، فإن معلومات وردت إلى رجال إدارة المكافحة المحلية عن اتجار وافد في المواد المخدرة وعليه تم استدراجه إلى بيع 100 غرام من مخدر الشبو، وبعد الاتفاق على إتمام الصفقة جرى التواصل مع النيابة العامة والحصول على إذن لضبط الوافد ومن يشاركه هذه التجارة غير المشروعة وكذلك تفتيش محل سكنه.



وأضاف المصدر: تم تحديد مكان تسليم المخدرات على مقربة من أحد مراكز السوق الشهيرة في منطقة السالمية، وبعد أن سلم المتهم مصدر «المكافحة» المواد المخدرة وتسلم المبلغ المرقم تم ضبطه، وبالتحقيق معه أقر بأنه يحتفظ ببقية المخدرات داخل مسكنه في السالمية، واعترف بأن صديقته التي تقيم معه في الشقة تشاركه التجارة المحرمة، واثر ذلك اصطحبه رجال المكافحة إلى مسكنه وتم العثور على صديقته وبقية المواد المخدرة.