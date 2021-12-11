عبدالله قنيص



ألقى رجال مباحث محافظة حولي «مكتب مخفر سلوي» القبض على المتهم بالنصب على مواطن بمبلغ 30 ألف دينار وبقصد اقامة مقهى.



وقال مصدر امني ان رجال المباحث حددوا مكان تواجد المتهم بعد تحريات والاستعانة بتقنية الاقمار الاصطناعية، حيث اعترف المتهم بتسلمه المبلغ، مشيرا إلى أن الأوضاع التي مرت بها البلاد وجائحة كوررنا تسببت في عدم مقدرته على المضي في المشروع.



وكان مواطن وهو في العقد الرابع تقدم الى مخفر شرطة سلوى وأبلغ رجال الأمن بأنه تعرف على مواطن آخر أبلغه بمشروع استثماري مربح باستئجار محل في مكان مميز وإقامة مقهى فيه واتفقا على ان يسلمه مبلغ 30 ألف دينار، وسلم المدعى عليه المبلغ في منطقة السالمية.

وأضاف المبلغ: المدعى عليه رفض التواصل معه وقام بإغلاق هاتفه النقال بشكل كلي، وفشلت كل محاولات التواصل معه، مضيفا انه التقى بصاحب المجمع الذي كان من المقرر استئجار المقهى به ونفى استئجار المحل، وزود المبلغ رجال الأمن باسم المدعى عليه ورقم هاتفه.