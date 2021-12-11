فاز عضو هيئة التدريس بقسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي بكلية الصحة العامة في جامعة الكويت د.محمد الخميس بجائزة أفضل طبيب بيطري خليجي ضمن فعاليات مسابقة المراعي لعلم الطب البيطري بنسختها الـ 13 في المملكة العربية السعودية.



ومنح الخميس الجائزة نتيجة لإبرازه لدور الطبيب البيطري المتخصص في علم أوبئة الجوائح البشرية والحيوانية، من خلال التميز البحثي والأكاديمي والاجتماعي في هذا المجال، وخاصة خلال جائحة كورونا تحت مظلة الصحة الموحدة.



والجدير بالذكر أن الخميس عمل بجامعة مينسوتا بالولايات المتحدة كأستاذ مساعد مساند لمدة 5 سنوات وهو حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة البيطرية من جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، والماجستير بتخصص الطب الوقائي البيطري من جامعة كاليفورنيا ديفيس، والدكتوراه بعلم الأوبئة البحتة بتخصص تطوير أنظمة رياضية حديثة في التقصي الوبائي للجوائح البشرية والحيوانية والمشترك بينهما بنفس الجامعة.



وحصدت الكويت على أربع جوائز بهذا المجال على مدى ثلاث سنوات على التوالي، حيث فاز د.عبدالعزيز العتيقي في عام 2019، ود.أحمد العجمي العام الماضي، فيما شهد العام الحالي فوز د.الخميس ود.تمارا قبازرد.