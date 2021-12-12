تستهدف تقييماً وطنياً محايداً للنظام التعليمي وترتبط بمؤشرات الهدف الرابع من «التنمية المستدامة»



عبدالعزيز الفضلي



يبدأ المركز الوطني لتطوير التعليم بالتعاون مع وزارة التربية اليوم الاحد في الإجراءات التنفيذية لتطبيق دراسة «ميزة» الوطنية خلال العام الدراسي 2021-2022، وهو اختبار إلكتروني يطبق على نحو 15 ألفا و700 من المتعلمين البنين والبنات في الصفين الخامس والتاسع من 314 مدرسة، في مواد: اللغة العربية، والإنجليزية والرياضيات والعلوم، وذلك لتقييم النظام التعليمي ومكوناته لإصلاح منظومة التعليم وتحسين جودة المخرجات التعليمية على المستوى الوطني.



وحسب الدليل الإرشادي للدراسة الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، فإن فريق الدعم الفني سيبدأ اليوم بتركيب برنامج ميزة الالكتروني في مدارس المرحلة الابتدائية المختارة ويكمل غدا تركيبه في المدارس المتوسطة المختارة، وستقوم الإدارة المدرسية بتسجيل أسماء المعلمين والمتعلمين بعد الانتهاء من تركيب البرنامج في المدرسة والبدء بملء الاستبانات، ويومي الأربعاء والخميس المقبلين سيتم استكمال ملء الاستبانات والبدء بوضع تقييمات للمتعلمين المشاركين في الدراسة، وستطبق الادارة المدرسية اختبارات ميزة الإلكترونية على أربع فترات يومي 20 و21 من الشهر الجاري.



وذكر الدليل الإرشادي أن الدراسة تكتسب أهميتها من الحاجة إلى وجود تقييم وطني محايد للنظام التعليمي وارتباط دراسة «ميزة» بمؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وتوفير مصدر بيانات لتقارير المنظمات والجهات الدولية المتعلقة بالتنمية البشرية، حيث تعد «ميزة» أحد إنجازات الخطة الإنمائية للدولة، وترتبط بالمحور الثالث «تكوين رأس مال بشري إبداعي» الذي يتضمنه برنامج عمل الحكومة، وهي إحدى أهم أدوات إصلاح النظام التعليمي وتطويره، وتأتي ضمن إحدى مبادرات المركز الوطني لتطوير التعليم المتمثلة في تحسين المخرجات التعليمية.