اختتمت مجموعة من طلبة التسويق لدى الكلية الأسترالية في الكويت البرنامج التعليمي «التعلم القائم على المشاريع» بزيارة ميدانية إلى شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس).



وقد خلقت هذه الفرصة لمساندة طلبة التسويق لدى الكلية من خلال مواصلة تطوير مهاراتهم العملية وإعدادهم للحياة المهنية في المستقبل.

وذلك عن طريق تقديم معلومات قيمة ومفيدة حول العمليات اليومية والأنشطة اللوجستية المرتبطة بالتسويق الاستراتيجي. وجاءت الزيارة تحت إشراف مساعد محاضر لدى الكلية الأسترالية في الكويت د.سام توغلو.



وقد أوضح الطلبة أن هذه التجربة الميدانية فرصة مميزة ومثمرة وإيجابية جدا، وأن التدريب العملي أعطاهم فهما واضحا لمختلف المسؤوليات والتوقعات للعمل في مجال مماثل. وفي النهاية، وصفوا تجربتهم بأنها قيمة للغاية ولا تنسى.



وقدمت مدير العلاقات العامة في «ناس» نيتا بهاتكر نظرة متعمقة لعمليات الشركة، وشاركت مع الطلبة بعض المعلومات العامة عن الخطط التسويقية والاستراتيجية للشركة. كما ناقشت خلال حلقة نقاشية مواضيع مختلفة، وذلك لإشراك الطلبة في مواضيع تخص مجال الطيران وانتعاش حركة السفر.