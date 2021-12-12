عبدالعزيز الفضلي



تواصل وزارة التربية استعداداتها لاختبارات نهاية الفترة الدراسية الأولى حيث تنطلق امتحانات المرحلة المتوسطة يوم 26 الجاري بينما تبدأ الاختبارات الشفوية لمادة القرآن الكريم اعتبارا من غد الإثنين وتستمر حتى الخميس المقبل، أما المرحلة الثانوية فستكون اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر خلال الفترة من 29 ديسمبر الجاري حتى 10 يناير المقبل بينما تنطلق اختبارات طلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي يوم 12 يناير المقبل وتستمر حتى يوم 24 من نفس الشهر.



هذا، وكشفت مصادر تربوية مطلعة، عن أن قرار تدوير مديري مدارس الثانوية سابق لأوانه ولم تتخذ الوزارة حتى الآن أي قرار بهذا الشأن، مشيرة الى ان هناك متسعا من الوقت لدراسة الأمور بجميع جوانبها.