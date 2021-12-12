تخصيص 18 مركزاً صحياً لتقديم «التعزيزية» والحضور وفقاً للموعد المحدد بالرسالة النصية



عبدالكريم العبدالله



واصل مركز الكويت للتطعيم استقبال المواطنين والمقيمين وغير محددي الجنسية لتلقي الجرعة التعزيزية الثالثة، حيث شهد إقبالا كبيرا.



وتم تطعيم ما يقارب 12 ألف شخص بالجرعة التعزيزية الثالثة أمس السبت بمركز الكويت للتطعيم.



ويأتي هذا بعد دعوات من الحكومة ووزارة الصحة للمواطنين والمقيمين بتلقي الجرعة التعزيزية الثالثة، وذلك للوقاية من فيروس كورونا والمتحور «أوميكرون».



في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب التسجيل للتطعيمات ضد أمراض الشتاء الموسمية للشريحة العمرية من ستة أشهر فما فوق، وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها الوزارة لتطعيمات أمراض الشتاء الموسمية.



وقال المتحدث الرسمي باسم «الصحة» د.عبدالله السند إن التسجيل لحجز موعد مسبق لتطعيمات الشتاء متاح عبر رابط التطعيم في الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة.



وذكر السند ان الجرعة التعزيزية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) مازالت تقدم في مركز الكويت لتطعيم (كوفيد-19) في مشرف.



ولفت الى انه نظرا لزيادة إقبال المواطنين والمقيمين على أخذ الجرعة التعزيزية فقد خصصت الوزارة 18 مركزا للرعاية الصحية الأولية لتقديم الجرعة الثالثة في الفترة المسائية من الثالثة عصرا إلى التاسعة مساء.



وبين ان تلقي الجرعة التعزيزية في (مركز الكويت للتطعيم) بمشرف لا يحتاج إلى موعد مسبق أما تلقيها في مراكز الرعاية الصحية الأولية الـ18 فإنه يحتاج إلى حجز مسبق عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك ومن ثم الحضور الى المركز المخصص وفقا للموعد المحدد في الرسالة النصية التي ترسل على الهاتف بعد تقديم الطلب.



ولفت السند إلى ان الجرعة التعزيزية (الثالثة) تقدم في الوقت الحالي بعد مرور ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية من أي منصة من منصات اللقاح سواء كانت (فايزر/بيونتك) أو موديرنا أو أكسفورد أو جونسون آند جونسون، وتقدم بعد التقييم الطبي لمن لم يتموا فترة ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية لفئات الاختطار مثل مرضى السرطان وزارعي الأعضاء والخلايا الجذعية والأشخاص الذين يحصلون على جرعات عالية من الكورتيزون ومرضى نقص المناعة.



وقال السند ان الجرعة الثالثة من اللقاح التي تقدم في هذه الفترة هي جرعة (فايزر/ بيونتك) وذلك لجميع الفئات المتاح لها أخذ تلك الجرعة التعزيزية.