الدراسات أثبتت انخفاض نسبة الحماية من الإصابة بالمتحوّر للمطعمين بجرعتين ولكنها تتعزز مع «الثالثة»



آلاء خليفة



أكد استاذ علم الجراثيم الطبي والباحث في كلية الطب بجامعة الكويت د.حسين صفر ان النتائج الأولية ورغم قلتها تشير الى أن الأعراض الناتجة عن الإصابة بالمتحور الجديد «أوميكرون» ربما تكون أخف من تلك الناتجة من الإصابة بالمتحورات الأخرى، لافتا الى ان الصورة ستتضح بشكل أكبر في الأسابيع القليلة المقبلة، ومن الواضح أن سرعة انتشاره أكبر بقليل من «دلتا»، وأن المتعافين من إصابة سابقة بالفيروس وغير المطعمين قد يصابون مرة أخرى بالمتحور الجديد.



وقال صفر في تصريحات لـ «الأنباء» ان الدراسات الأخيرة تشير الى أن نسبة الحماية من الإصابة بالفيروس للأشخاص المطعمين بالجرعتين انخفضت مع المتحور الجديد، أي ان قدرة الأجسام المضادة في تحييد الفيروس انخفضت 40 مرة، ولكن المناعة تتعزز بشكل ملحوظ مع الجرعة الثالثة سواء في حالة إصابة سابقة أو تلقي جرعتين، أو ثلاث جرعات من دون إصابة سابقة وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن الحماية المتوافرة بفضل الخلايا التائية في جهاز المناعة الناتجة من التطعيم تحمي من الأعراض الشديدة والوفاة بنسبة كبيرة.



وأضاف ان الفيروسات التي تحتوي على الحمض الريبوزي RNA مثل «كورونا» عادة ما تتحور وتتغير تركيبتها الجينية بعد مرور فترة من الزمن، وهذا ملاحظ حتى مع فيروس الانفلونزا لذلك يوجد تطعيم ضد الانفلونزا كل عام، مشيرا الى اختلاف سرعة التحور من عائلة فيروسية لأخرى وقد يكون انتشار «كورونا» عالميا سببا في ظهور متحورات مختلفة من دولة لأخرى.

وشدد على ان المطلوب حاليا التعامل مع «أوميكرون» بحذر ودون هلع حتى تتضح الرؤية بشكل كامل، مؤكدا على اهمية اتباع جميع الاجراءات الاحترازية والارشادات الصحية، لاسيما في الأماكن المزدحمة والحرص على أخذ الجرعة الثالثة، كما يجب على الجهات الطبية تكثيف جهود رصد المتحورات وزيادة حملات التوعية بالجرعة الثالثة.