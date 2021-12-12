حنان عبد المعبود



أكد رئيس وحدة المسالك البولية بمستشفى جابر للقوات المسلحة واختصاصي أول جراحة المسالك البولية د.محمد الغانم أن سرطان البروستاتا يعد من أكثر الأورام التي تصيب الرجال، يليه سرطان القولون والرئة، وذلك وفق إحصاءات مركز الكويت لمكافحة السرطان، مبينا أن نسبة الإصابة بالمرض في الكويت اكثر من 14 إصابة لكل 100 ألف نسمة.



وقال الغانم في تصريح له بمناسبة شهر التوعية بالمرض والذي يعد فرصة جيدة للتوعية بخطورته، ان سرطان البروستاتا يؤثر على واحد من كل 9 أشخاص في العالم، وكل عام يتم تشخيص ما يقارب من مليون و100 ألف مصاب ما يشكل 15% من السرطانات المكتشفة في العالم.



وأضاف الغانم: خطورة سرطان البروستاتا تزداد عند التقدم بالعمر، خاصة عند الأشخاص فوق 50 عاما، وتقريبا 65% من سرطان البروستاتا يتم تشخيصه عند الأشخاص أكبر من 65 عاما، مؤكدا أن أسبابه غير واضحة، وللوراثة دور في نسبة حدوثه حيث تتضاعف النسبة في الأقارب من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى التقدم بالعمر، والتوزيع الجغرافي والمكاني، وتوجد أكثر إصابة به في أميركا وافريقيا وأوروبا عن آسيا والشرق الأوسط.



ونصح الأشخاص الذين تجاوزوا الخمسين عاما بإجراء فحوصات للاكتشاف المبكر لهذا المرض، مؤكدا أن اكتشافه مبكرا يساعد في الشفاء منه بنسبة كبيرة.