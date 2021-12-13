استكمالا للبروتوكول المبرم بين هيئة الأركان العامة في الجيش الكويتي والمعهد العالي للفنون الموسيقية، قام معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن د.خالد الكندري، ومدير مديرية التوجيه المعنوي العقيد الركن محمد العوضي، بزيارة إلى المعهد للعالي للموسيقى حيث التقوا العميد د.رشيد البغيلي.



وثمن البغيلي هذه الزيارة التي تهدف إلى تفعيل التعاون والشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية ضمن بروتوكول التعاون، والتي تأتي بتوجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بالحرص على إبرام وتفعيل مثل تلك البروتوكولات، لافتا إلى أن التعاون بين المعهد الموسيقي والجيش يتضمن عدة مجالات تدريبية ومهنية على صعيد الورش واستخدام الآلات الموسيقية وغيرها.



وأضاف البغيلي أنه سيتم تفعيل العمل في بنود البروتوكول، بهدف دعم الفرق الموسيقية العسكرية في الجيش الكويتي في مجالات الورش والصيانة والتدريب الفني من خلال أساتذة المعهد الموسيقي، والإشراف والاستشارة على المتقدمين، وتكوين عدة لجان بهذا الجانب، وتطوير الفرق الموسيقية في الجيش لتكون على مستوى عال من المهنية والاحترافية الموسيقية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين المعهد الموسيقي والجيش لصقل وزيادة الخبرات وتنمية المهارات من الطاقات الموسيقية الشابة، وتهيئة مشاركة الفرق في الجيش في العروض العسكرية والمراسم والاحتفالات الرسمية.



وذكر أن إدارة المعهد العالي للفنون الموسيقية تحرص على توقيع المزيد من مذكرات وبروتوكولات التعاون مع المؤسسات الحكومية، بهدف خدمة المجتمع والشباب من الجنسين، نحو مزيد من التطلعات المستقبلية وفق رؤية 2035.