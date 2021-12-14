القاهرة - ناهد إمام



أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية، انتظام العمل ضمن برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن، وذلك منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر الماضي.



وأشار د.حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ 65 عاما، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعا في هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال 401 وحدة ومركز طبي موزعة على جميع الإدارات الصحية بـ 21 محافظة، كمرحلة أولى. وأوضح أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي.



وأضاف أن البرنامج يقدم أيضا خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر الدم العشوائي)، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض، مؤكدا: البرنامج يشمل تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، فضلا عن تقديم المشورة التغذوية من حيث أوقات تناول الوجبات، والمحتوى الغذائي المتوازن اللازم للحالة الصحية.



وقال إنه يتم تسليم المرضى كارت متابعة صحية، للمتابعة الدورية للحالة الصحية بشكل أساسي 2 زيارة سنوية، لافتا إلى إحالة المرضى للمستشفيات في حالة الاحتياج لإجراء تدخلات طبية متقدمة، مشيرا إلى التنسيق بين برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» ومبادرات «100 مليون صحة» لحصولهم على جميع الخدمات الطبية اللازمة ضمن المبادرات.