القاهرة ـ هالة عمران



نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن إجبار التلاميذ في الفئة العمرية من 12 حتى 18 عاما على التطعيم بلقاحات كورونا كشرط لدخول الامتحانات.



وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان امس، أنه قام بالتواصل مع وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني، وقد تم نفي تلك الأنباء.



وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لإجبار التلاميذ في الفئة العمرية من 12 حتى 18 عاما على التطعيم بلقاحات كورونا كشرط لدخول الامتحانات، وشددتا على أن عملية تلقي اللقاح لهذه الفئات العمرية اختيارية.



وأشارتا إلى أنه سيتم السماح لهذه الفئة العمرية بدخول الامتحانات بشكل طبيعي دون تلقيهم لقاح كورونا، وأوضحتا أنه تم إتاحة التطعيم للتلاميذ بمراحل التعليم الأساسي بالفئة العمرية المشار إليها شرط موافقة ولي الأمر الذي يتولى التسجيل للطفل ويوقع إقرار الموافقة للحصول على اللقاح، وناشدتا أولياء الأمور بضرورة توجيه أبنائهم لتلقي لقاح فيروس كورونا حرصا على سلامتهم وسلامة كافة أعضاء المنظومة التعليمية.