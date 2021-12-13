في إطار متابعاته الدورية للمشاريع الصحية التنموية، تفقد وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح يرافقه وكيل الوزارة د. مصطفى رضا مشروع مستشفى العدان الجديد.

واجتمع الوزير على هامش جولته مع قيادات منطقة الأحمدي الصحية لمتابعة نسب الانجاز في المشروع، وغيره من مشاريع المنطقة قيد الانشاء، وذلك ضمن جهود الوزارة المبذولة لتحسين جودة الخدمات وسبل تقديمها وفق أفضل المعايير العالمية، تنفيذاً لرؤية الكويت 2035، والتي تتميز بأنها تقوم على ثلاثة مرتكزات تشمل المستوى التأهيلي للجودة، وتقديم الخدمة الصحية الفعالة في الوقت والمكان المناسب، وتقديمها وفق احدث التطورات العلمية والمهنية.



واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول مشروع مستشفى العدان الجديد ومكوناته وموعد الانتهاء من كافة الأعمال فيه، وما سيتضمنه من إمكانيات لتعزيز مختلف أوجه الخدمة الصحية، وسبل الارتقاء بمستوى الوقاية والعلاج والتلطيف كركائز لاستراتيجية الوزارة.