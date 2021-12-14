أعرب م. بدر المبارك رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للأسر المتعففة عن شكره وتقديره لجمعية المنابر القرآنية التي تعهدت بكفالة 20 أسرة من الأسر المتعففة والمحتاجة ممن تكفلهم (الجمعية الكويتية للأسر المتعففة) داخل الكويت والموجودين على قوائم المساعدات في الجمعية.



وأوضح المبارك ان الجمعية الكويتية للأسر المتعففة تكفل الآن أكثر من 1000 من الأسر المحتاجة داخل الكويت من خلال تزويدهم بالمواد التموينية الشهرية من خلال بطاقة ذكية يتم تعبئتها شهريا بمبلغ من المال يبدأ من 30 دينارا فصاعدا حسب حجم وحالة الأسرة وتترك لهم المجال للتبضع بالاحتياجات الفعلية لهم.



وبين المبارك أن فكرة البطاقة المعتمدة والتي اطلقت الجمعية عليها (الجود) تقوم على ترك المجال للأسرة بشراء احتياجاتها الغذائية التي تحتاجها فعليا من خلال مراكز التسوق الكبرى المنتشرة في الكويت دون عناء الذهاب إلى اي مكان سوى أماكن التسوق المنتشرة حول الكويت والتي تغطي كافة المناطق وحيث الخيارات المتعددة والمتنوعة في التبضع.



وأعرب المبارك عن ترحيبه بقرار جمعية المنابر بتبني 20 حالة لمدة سنة كاملة، مشددا على اهمية التعاون بين الجمعيات الخيرية كل في اختصاصاته واهتماماته، منوها باستعداد الجمعية لتوسيع هذه الدائرة لتشمل كل المؤسسات الخيرية والمدنية الراغبة في تطوير أنماط وأطر من التعاون بينها وبين الجمعية الكويتية للأسر المتعففة لصالح المحتاجين داخل الكويت من كافة الشرائح.



بدوره، جدد د. محمد الشطي رئيس مجلس ادارة جمعية المنابر القرآنية ترحيب جمعية المنابر بالتعاون بينه وبين الجمعية الكويتية للأسر المتعففة في مجال اختصاصها وهو رعاية وكفالة الأسر المتعففة داخل الكويت، مبينا أن تطوير هذا التعاون يعود بالنفع على شرائح المستفيدين داخل الكويت.



وأوضح أن جمعية المنابر القرآنية تولي اهتماما متزايدا برعاية الأسر المتعففة داخل الكويت وتوظف جهودا متزايدة في هذا الإطار بالإضافة إلى عملها في تنفيذ المشاريع خارج الكويت وفق رغبات المحسنين وهي بهذه تحقق وصية المحسنين الكرام بتنفيذ كافة أنواع المشاريع وأينما كانت.



وبين الشطي ان هذا التعاون في رعاية الأسر المتعففة داخل الكويت بين المنابر والأسر المتعففة ليس الأول من نوعه موضحا أن جمعية المنابر قامت بالعديد من المشاريع الخيرية والإنسانية بينها وبين الجمعية الكويتية للأسر المتعففة وفي مواسم مختلفة مثمنا هذا التعاون الهادف لمساعدة ورعاية الأسر المتعففة.



يذكر بأن برامج كفالة الأسر المتعففة غذائيا داخل الكويت تعتبر من اهم البرامج الخيرية التي تأخذ الجمعية الكويتية للأسر المتعففة بزمام تنفيذها وتضعها على عاتقها من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المتعففة والمحتاجة داخل الكويت خصوصا في هذه الأيام في وقت ترتفع فيه الأسعار وتتزايد فيها المسؤوليات عليهم وتشكل عبئا على كاهل هذه الأسر.