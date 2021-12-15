القاهرة ـ هناء السيد



برئاسة وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف بالكويت طلال النمش، وبمشاركة كبار المسؤولين بوزارات المالية والاقتصاد والتجارة في الدول العربية المعنيين بملف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع (52) للجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

واكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية د.بهجت ابو النصر ان هذه اللجنة هي الآلية الأعلى لمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة بعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي خاصة وان هناك تكليفات للأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد جدول تنفيذ ومتابعة خاصة بالتزامات الدول تجاه منطقة التجارة الحرة في ضوء قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وقال إن الأمين العام للجامعة العربية تلقى تقارير من غالبية الدول العربية حول متابعة تنفيذ وتطبيق منطقة التجارة الحرة وتم تجميعها في تقرير موحد تم عرضه على اللجنة اليوم، كما تمت مناقشة القيود والعقبات التي تواجه صادرات بعض الدول العربية حيث يوجد قرار من من المجلس الاقتصادي بوجود بند دائم على اجندة هذه اللجنة بخصوص العقبات التي تواجه صادرات بعض الدول والعمل على حلها.

وأضاف أن اللجنة ناقشت بندا حول تطوير وتعديل آلية التزام الدول بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي حيث يوجد مقترح من المملكة العربية السعودية بشأن تعديل آلية التزام الدول بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يخص منطقة التجارة الحرة العربية الكبري.