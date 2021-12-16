توجت الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي المتحد جهاد سعود الحميضي بجائزة الرئيس التنفيذي للقطاع المصرفي بالكويت لعام 2021، من مجلة غلوبل بانكنج آند فاينانس ريفيو، وذلك تقديرا لقيادتها القوية واستراتيجيتها ورؤيتها التي ساهمت بشكل كبير في نجاح عمل البنك الأهلي المتحد.

فقد قدمت جهاد النموذج الأمثل لما يجب أن يكون عليه الرئيس التنفيذي، حيث عملت بنزاهة وعدالة وإنسانية لخلق بيئة عمل مميزة، وقد أسفر تطور النموذج التشغيلي بالبنك الأهلي المتحد تحت قيادة السيدة جهاد الحميضي عن تعزيز تجربة العملاء والعمل من خلال الحد الأمثل للتكاليف.

وقد استطاعت جهاد الحميضي من خلال قيادتها القوية منذ بداية جائحة COVID-19 أن تساعد البنك الأهلي المتحد على تنفيذ خطة استراتيجية لحماية رفاهية الموظفين والعملاء وتلبية الاحتياجات المصرفية للعملاء خلال هذه الظروف الصعبة، وكان توجهها الواضح الذي ساعد على تحقيق قوة الأداء التشغيلي القوي للبنك وتفانيها لتحقيق مصالح الموظفين والمساهمين والمجتمع من أهم عناصر اختيارها للفوز بجائزة الرئيس التنفيذي للقطاع المصرفي بالكويت للعام الحالي.



هذا، وتمنح هذه الجائزة على أساس سنوي من قبل مجلة «غلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو»، وقد حصلت جهاد سعود الحميضي هذا العام على أعلى تقييم عند التصويت على اختيارها الرئيس التنفيذي للقطاع المصرفي بالكويت للعام 2021، حيث قام فريق البحث المصرفي والمالي العالمي من المجلة بتقييم المرشحين للجائزة والتأكد من استيفائهم للمعايير المطلوبة للفوز في الفئة المختارة، ثم قامت لجنة التحكيم التي تتألف من فريق البحث والمحرر والناشر، بالتقييم النهائي.



وفي تعليقها بهذه المناسبة، قالت جهاد الحميضي: «أعتز باختياري للفوز بهذه الجائزة من أحد أكثر الجهات المرموقة في قطاع الخدمات المصرفية، حيث جاءت هذه الجائزة تكريما وانعكاسا للدعم المتفاني والمستمر من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجهود جميع العاملين في البنك الأهلي المتحد، كما أود أن أتقدم بخالص الشكر لبنك الكويت المركزي لما قدموه من جهود استثنائية لدعم القطاع المصرفي خلال هذه الجائحة، وما يزيد من اعتزازي بهذا التقدير، أنه جاء في وقت قدمنا فيه أداء رائعا كفريق واحد خلال فترة صعبة اتسمت بالعديد من التحديات».

وأضافت الحميضي: يسعدني أن أهدي هذه الجائزة لفريق العمل من زملائي في البنك الأهلي المتحد، والذين أسهمت جهودهم المخلصة في الفوز بهذه الجائزة، والتي تعد مؤشرا على جهودنا المتواصلة في إطار سعينا لتحقيق رؤيتنا للحفاظ على مكانة البنك الفريدة. وإذ نتلقى هذا التكريم، نعتبره حافزا لمواصلة جهودنا الدؤوبة في تحقيق التقدم الذي نسعى إليه.