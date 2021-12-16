استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في دبي امس وزير الخارجية التركي مولود تشاووش اوغلو.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) في بيان أن اللقاء تناول تعزيز سبل التعاون بين الإمارات وتركيا، وتطوير أطره في كافة المجالات، إضافة إلى دعم الأجندات التنموية التي يقودها البلدان لتحقيق المصالح المشتركة، من خلال تنويع الفرص الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري والاستثماري، وصولا إلى مستويات جديدة للتعاون بين البلدين، كما جرى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



من جانبه، أشاد الوزير التركي بالتقدم الكبير الذي حققته دولة الإمارات ضمن مختلف القطاعات، وما تضمه من بنية تحتية متطورة وبيئة اقتصادية جاذبة وداعمة للاستثمار، وأهمية العمل على دفع أطر التعاون بين تركيا ودولة الإمارات في كافة المجالات بما يتماشى مع المكانة الاقتصادية والتجارية للبلدين على مستوى المنطقة والعالم.

واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وزير الخارجية التركي.

وبحث الجانبان مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تنميتها خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية، إضافة إلى تبادل وجهات بشأن الموضوعات والمستجدات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة العمل المشترك لدفع العلاقات الإماراتية - التركية إلى الأمام خلال الفترة المقبلة، والبناء على التطورات الإيجابية التي شهدتها هذه العلاقات خلال الفترة الماضية، بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما الصديقين ويوسع قاعدة مصالحهما المشتركة ويخدم الاستقرار والسلام في المنطقة.