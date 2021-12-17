أظهرت ارقام وزارة الداخلية ان عدد الناخبين بات موزعا على الشكل التالي:



بيروت: بيروت الأولى



134 ألف ناخب (بينهم 9668 مغتربا) بيروت الثانية 371 ألف ناخب (بينهم 26459 مغتربا).



جبل لبنان: جبيل



85 ألف ناخب (بينهم 5752 مغتربا)، كسروان 96 ألف ناخب (بينهم 7173 مغتربا)، المتن 183 ألف ناخب (بينهم 13612 مغتربا)، بعبدا 172 ألف ناخب (بينهم 13271 مغتربا) عاليه 133 ألف ناخب (بينهم 9955 مغتربا)، الشوف 212 ألف ناخب (بينهم 15490 مغتربا).



الشمال: عكار



309 ألف ناخب (بينهم 8415 مغترب)، طرابلس 254 ألف ناخب (بينهم 10868 مغتربا).



المنية 48 ألف ناخب (بينهم 1343 مغتربا)، الضنية 74 ألف ناخب (بينهم 3026 مغتربا)، زغرتا 82 ألف ناخب (بينهم 8192 مغتربا)، بشري 50 ألف ناخب (بينهم 6048 مغترب)، الكورة 62 ألف ناخب (بينهم 6026 مغتربا)، البترون 62 ألف ناخب (بينهم 6416 مغتربا).



البقاع: بعلبك الهرمل



341 ألف ناخب (بينهم 7854 مغتربا)، زحلة 183 ألف ناخب (بينهم 9566 مغتربا)، البقاع الغربي 341 ألف ناخب (بينهم 7152 مغتربا).



الجنوب: صيدا



67 ألف ناخب (بينهم 3435 مغتربا)، جزين 62 ألف ناخب (بينهم 4898 مغتربا)، النبطية 159 ألف ناخب (بينهم 6418 مغتربا)، مرجعيون حاصبيا ـ 175 ألف ناخب (بينهم 8584 مغتربا)، بنت جبيل 162 ألف ناخب (بينهم 6909 مغتربين)، صور 205 آلاف ناخب (بينهم 11487 مغتربا).



أما الناخبون (بمجموع عام هو 3.746.746)، فيتوزعون حسب الطوائف كالآتي: السنة 1.081.520 الشيعة ـ 1.073.650 الموارنة ـ 746.560 روم أرثوذكس ـ 257.818 الدروز ـ 210.496 روم كاثوليك ـ 167.288 أرمن أرثوذكس ـ 86.163 علويا ـ 35.696 أرمن كاثوليك ـ 20.313 إنجيلي ـ 17.779 ـ سريان كاثوليك 12.909 سريان أرثوذكس ـ 15.861 لاتين ـ 10.600 طوائف مختلفة ـ 5.288 يهود ـ 4.805.