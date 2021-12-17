بيروت ـ خلدون قواص



قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج خالد مشعل ان الشعب الفلسطيني المقيم في لبنان في المخيمات هم ضيوف على هذا البلد، يحترمون أصول الضيافة، وهم تحت سقف القانون والنظام وقوانين الدولة، ويحترمون أمن واستقرار هذا البلد الكريم، وهم لا يقبلون لا توطينا ولا وطنا بديلا ولا عوضا عن فلسطين، عيونهم وقلوبهم نحو فلسطين متمسكون بحق العودة، ولكن في الظروف الصعبة التي يعيشونها أصبح هناك خطر آخر يتهددهم وهو التهجير والهجرة، ولذلك نتمنى على المسؤولين في لبنان العزيز أن يساعدوا على توفير ظروف الحياة التي تمكن شعبنا من أن يعيش كريما بصورة مؤقتة إلى أن يعود إلى أرض الوطن.



ورأى بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان انه تم تجاوز ومعالجة الحادث الأليم الذي حدث في جنوب لبنان بسقوط ضحايا فلسطينيين بأيد فلسطينية، أيا كانت الظروف والأسباب، وقال: لا شك أن هذا جرح في القلب وجرح في الكف، وبالتأكيد هذا لن يدفعنا إلى التخلي عن حرصنا على الوحدة الوطنية، ولا على سلامة المخيمات واستقرارها.



وردا على سؤال حول انتقاد بعض القوى السياسية اللبنانية لما حصل في الجنوب قال: إذا كانوا ينتقدون قتل الأبرياء فنحن معهم، أما إذا اعتبروا أن هذه مشكلة فلسطينية وهذه تزعج لبنان، ماذا نفعل؟ هؤلاء إخوانكم الفلسطينيون كضيوف في البلد، إن أصابتهم مصيبة قفوا معهم، يعني لا تزيدوا مصيبتهم، خاصة أننا لا نتدخل في الشأن اللبناني.



في هذه الأثناء، قال الوزير السابق وئام وهاب في تصريح له: خالد مشعل غير مرحب بك في بيروت. اذهب والتحق بثورات الربيع العربي الإخوانية التي خربت الوطن العربي. مازالت سورية تنزف وليبيا محتلة بسبب ثورات إخوانكم.