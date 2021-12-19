عبدالكريم العبدالله



بعد الانتهاء من منح الجرعة التعزيزية للعاملين في قطاع المساجد والذين يبلغ عددهم نحو 6000 موظف، بدأت حملات التطعيم الميداني بوزارة الصحة برئاسة د.دينا الضبيب في تطعيم العاملين في الجمعيات التعاونية بالجرعة التنشيطية الثالثة، وذلك ضمن المرحلة الثامنة، وسيكون منح الجرعة الثالثة عبر جدول زمني تم التخطيط له من قبل الحملات الميدانية، كما ستستهدف الحملة ايضا الفئات التي لم يتم تطعيمها سابقا.



والجدير بالذكر أن حملات التطعيم الميدانية في مرحلتها الثامنة تستهدف منح الجرعة التنشيطية الثالثة للعاملين في المساجد، الجمعيات التعاونية، شركات النقل العام، النفط، الاتصالات، مطاحن الدقيق، الألبان، الصناعات الوطنية، المجمعات التجارية، محطات الوقود، دور السينما، الفنادق، المطاعم، الحسينيات، البنوك، والمطار.