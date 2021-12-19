أجرى استشاري جراحة العيون د.خالد السبتي أمس جراحتين دقيقتين عبر البث المباشر أمام مؤتمر عالمي لأمراض الشبكية بإيطاليا في أول مشاركة من نوعها لجراح خليجي ضمن أبرز الاختصاصيين في العالم.



جرى ذلك خلال مؤتمر «فلوريتينا 2021» الطبي المنعقد بمركز المؤتمرات في روما إذ اختير مدير مركز الكويت التخصصي للعيون واستشاري جراحة العيون د.خالد السبتي بين 25 جراحا من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات التي طورها في علاج الشبكية.



وحضر المؤتمر السنوي الرابع الذي تحتضنه إيطاليا 1800 من جراحي الشبكية في العالم بينهم من الكويت استشاري جراحة الشبكية بمستشفى جابر الأحمد د.يوسف الضفيري ورئيس قسم العيون في مستشفى جابر الأحمد التخصصي د.أحمد الفودري.



وعبر السبتي في تصريح لـ«كونا» عن اعتزازه الكبير بتمثيل الكويت كأول جراح كويتي وخليجي يختار لأكثر من مرة للمشاركة مع هذه النخبة من كبار الاختصاصيين في محفل علمي وتعليمي عالمي مرموق لعرض تقنياته «المبتكرة» بهاتين الجراحتين الدقيقتين اللتين بثتا في اتصال تفاعلي مباشر مع المشاركين، مبديا سعادته وامتنانه للتقدير الذي لاقاه النجاح الذي توجت به الجراحتان اللتان أجراهما مع طاقمه، إحداهما عملية «الثقب البقعي الكاذب» على مريض يبلغ من العمر 73 عاما مصاب بانفصال الشبكية، معتبرا ما حظي به من تقدير وإشادة شهادة قيمة للطب في الكويت والخليج.



وأكد السبتي أن اختياره لعرض أساليبه الجراحية في هذا المؤتمر التعليمي الذي يتيح للمتخصصين من مستشاري جراحة الشبكية في العالم مواكبة أحدث وأنجح التقنيات الجراحية والعلاجية من دواعي افتخاره واعتزازه كجراح وككويتي.



واضاف انه تشرف لكونه ممثلا لبلده الكويت ودول الخليج في أول مشاركة على هذا المستوى بمؤتمر فلوريتينا العالمي الذي يتيح للمتخصصين حول العام مواكبة «المعيار الذهبي» في مجالات التشخيص والإدارة الطبية والجراحية لأمراض الشبكية من أجل تعزيز وتحسين الكفاءة العلاجية.