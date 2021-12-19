عبدالكريم العبدالله



كشفت آخر احصائية عن التطعيم في الكويت أن نسبة المحصنين بجرعتين بلغت 81.56%، حيث وصل عدد المُطعمين بجرعتين 3.198.609 أشخاص.

وذكرت الاحصائية أن عدد متلقي الجرعة الاولى بلغ 3.323.126 شخصا بنسبة 84.73%. وبينت الاحصائية أن عدد متلقي الجرعة التعزيزية 232.468 شخصا.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر صحية في تصريح لـ«الأنباء» أن عدد المواعيد اليومية بمراكز التطعيم في الرعاية الاولية لتلقي الجرعة الثالثة تراوح ما بين 400 و 500 موعد.

وأفادت المصادر بأن هناك اقبالا من المواطنين والمقيمين في التسجيل وتلقي الجرعة الثالثة في مراكز الرعاية الاولية، لافتا الى توجه لزيادة عدد المواعيد الى 1000 اذا استدعت الحاجة.