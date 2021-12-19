أحرز منتخب قطر الميدالية البرونزية بفوزه على نظيره المصري بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ستاد 974 في منطقة رأس ابو عبود بالعاصمة الدوحة.



ويدين «العنابي» بفوزه لحارس مرماه مشعل برشم الذي حرم «الفراعنة» من هز الشباك في أكثر من مناسبة على مدار اللقاء، كما تألق في صد ركلتين ترجيحيتين ليقود «العنابي» ليبلسم جراحه عقب الخروج من نصف النهائي أمام الجزائر 1-2.



وبعد شوط أول فاتر «فنيا»، أهدر المعز علي أخطر فرص قطر بالشوط الثاني عندما نفذ أكرم كرة ثابتة وصلت إلى بوعلام هيأها برأسه للمعز أمام المرمى المشرع، لكن هداف كأس آسيا أرسل الكرة فوق العارضة بطريقة غريبة (47)، وجاء الرد قويا من «الفراعنة» فتألق برشم في أكثر من مناسبة، مبعدا تسديده محمد شريف القوية (56)، ثم سيطر على رأسية حمدي فتحي (62)، ليعود الأخير ويمرر كرة إلى محمد شريف المنفرد فسدد كرة زاحفة نحو الزاوية البعيدة أبعدها الحارس القطري (85)، كما واصل برشم تألقه في الوقت بدل الضائع فتصدى لتسديدة البديل مروان حمدي، لتصل مجددا للبديل الآخر مصطفى فتحي الذي سدد ليتدخل مرة ثانية بنجاح (100).



واحتكم المنتخبان لركلات الترجيح، فسجل لقطر كل من خوخي بوعلام، عبد الكريم حسن، أحمد علاء، أكرم عفيف، كريم بوضياف، وأهدر القائد حسن الهيدوس، فيما سجل لمصر كل من محمد مجدي افشة، عمرو السولية، أحمد فتوح، أكرم توفيق، وأهدر أحمد حجازي ومحمد شريف.



سانشيز: الفوز هدية للجماهير



وعقب اللقاء، أكد المدرب الإسباني لمنتخب قطر فيليكس سانشيز، أن لاعبيه قدموا مباراة جيدة، مضيفا: «أهنئ الفريقين على المباراة، بذلنا جهدا كبيرا أمام فريق قوي على مدار 120 دقيقة بعد 5 مباريات قوية للغاية، وكان ذلك قاسيا جدا»، مضيفا: «اليوم هو يوم مهم جدا بالنسبة لدولة قطر، وكان علينا اللعب للفوز بالمركز الثالث وإسعاد الجماهير القطرية في هذا اليوم المميز، ونحن مسرورن بما حققناه، فالبطولة قوية جدا وسعيد بما وصلنا اليه».



أما حارس «العنابي» مشعل برشم، وأفضل لاعبي اللقاء، فأعرب عن سعادته البالغة بالفوز، مضيفا: «دخلنا المباراة من أجل الحصول على المركز الثالث بالبطولة، وبذلنا مجهودا كبيرا أمام منتخب قوي وهو المنتخب المصري ونجحنا في تحقيق هدفنا».



كيروش: شكرا لمن ينتقدني!



من جانبه، تحدث المدرب البرتغالي لمنتخب مصر كارلوس كيروش قائلا: المباراة كانت جيدة جدا من كلا الفريقين، ومن العدل أن منتخب مصر لعب بشكل أفضل خلال الـ120 دقيقة، حيث ركزنا على الهجوم، وسددنا نحو 25 تصويبة بالإضافة إلى التمريرات الكثيرة، لكن وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح وحالف الحظ منتخب قطر.



وبسؤاله حول عدم رضا قطاع كبير من الشارع الرياضي في مصر على فكر كيروش واختياراته للتشكيلة قال: «لا يوجد شخص في العالم تمكن من إرضاء الجميع، الانتقادات أمر طبيعي، ولا يوجد شخص مثالي في العالم، هذه هي طبيعة البشر لا توجد مشكلة في حالة عدم الاتفاق، فعلينا أن نحسن من أنفسنا، أنا أقول دائما شكرا جزيلا لمن ينتقدني ويجعلني أصبح مدربا أفضل».



وعقب الخروج من الملعب بعد نهاية المباراة ظهر الغضب واضحا على الحارس محمد الشناوي بسبب حكام المباراة وطريقة إدارتهم للمباراة وكذلك عدم اللجوء إلى تقنية الفار في أكثر من لعبة ورفض في المقابل التعليق على أحداث المباراة، وتبعه في خروجه من منطقة «المكس زون» كيروش الذي وجه كلامه للصحافيين قائلا: «عليكم أن تدعوا الحكام للمرور من أمامكم وسؤالهم عن أحداث المباراة، وظل يردد عبارات غاضبة في طريقه لغرف الملابس».