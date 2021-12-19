بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، عبر فيها عن خالص تهانيه لسموه وللشعب القطري الشقيق بنجاح بطولة كأس العرب (فيفا 2021) التي استضافتها دولة قطر الشقيقة، مشيدا سموه بالاستعدادات والترتيبات الكبيرة التي وفرها البلد الشقيق للفرق المشاركة في جميع الملاعب والمرافق التي أعدت لهذا الحدث المهم والتي لاقت ثناء الجميع وأسهمت في إنجاح هذه البطولة وتحقيق الأهداف الرياضية المنشودة، وبالروح الرياضية العالية التي تحلت بها جميع الفرق الرياضية وبالأداء المميز الذي قدمته طوال فترة البطولة.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ضمنها خالص تهانيه لسموه وللشعب القطري الشقيق بنجاح بطولة كأس العرب (فيفا 2021) التي استضافتها دولة قطر الشقيقة، مثمنا سموه ما وفره البلد الشقيق من إمكانيات واستعدادات وترتيبات كبيرة للفرق المشاركة في كل الملاعب والمرافق التي أعدت لهذا الحدث المهم والتي لاقت ثناء الجميع.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



من جهة اخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بفوز المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب (فيفا 2021) لكرة القدم التي استضافتها دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2021.



وأشاد سموه بالروح الأخوية العالية التي تحلت بها جميع المنتخبات المشاركة في هذه البطولة وبالتنافس الأخوي رفيع المستوى بين الفرق المشاركة وبمستوى الأداء الفني الرفيع الذي أداه المنتخب الجزائري والذي أهله للفوز بكأس البطولة.



كذلك بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بفوز المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب (فيفا 2021) لكرة القدم التي استضافتها دولة قطر الشقيقة، مشيدا سموه بالروح الأخوية العالية التي تحلت بها كل المنتخبات المشاركة في هذه البطولة وبالتنافس الأخوي رفيع المستوى بين الفرق المشاركة وبمستوى الأداء الفني الرفيع الذي أداه المنتخب الجزائري والذي أهله للفوز بكأس البطولة.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



جوائز الأفضل في البطولة



هذا وحصد قائد المنتخب الجزائري ياسين براهيمي على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد مساهمته في تتويج فريقه بلقب كأس العرب، كما نال أيضا جائزة الحذاء الفضي، فيما نال مواطنه يوسف بلايلي جائزة الكرة الفضية، بينما ذهبت جائزة الكرة البرونزية إلى نجم منتخب قطر أكرم عفيف.



فيما نال حارس الجزائر رايس مبولحي جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، بعد أن لعب دورا كبيرا في تتويج فريقه بلقب النسخة العاشرة.



وحافظ مبولحي على نظافة شباكه في اللقاء النهائي أمام تونس، كما ساهم بشكل كبير في تأهل «محاربي الصحراء»، إلى نهائي البطولة بعد التغلب على قطر 2-1، في نصف النهائي، حيث سكن شباكه الهدف الثاني في البطولة بعد هدف منتخب مصر بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.



بينما توج مهاجم منتخب تونس سيف الدين الجزيري هدافا لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، برصيد 4 أهداف بواقع هدفين في موريتانيا، وهدف في كل من الإمارات وسلطنة عمان.



وتفوق الجزيري بأهدافه الأربعة على القطري المعز علي والأردني يزن النعيمات والمغربي بدر بانون أصحاب الـ3 أهداف لكل منهم.

إنفانتينو: كأس العالم ستكون بحضور جماهيري كامل

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو إن كأس العالم المقبلة لكرة القدم المقررة في نهاية العام 2022 في قطر، ستكون بحضور جماهيري كامل في ظل جائحة كورونا وانتشار متحورة أوميكرون راهنا. وقال السويسري ـ الإيطالي «ستكون كأس العالم المقبلة بحضور جماهيري كامل، بالطبع. هذا شعوري وأنا متفائل بهذا الخصوص. بالطبع فإن الأولوية للصحة في ظل الجائحة، لكن شاهدنا خلال سنة مدى التقدم الذي حققه الطب فيما يتعلق بكوفيد».



وتابع رئيس فيفا «في السابق كان الأمر يستغرق سنوات وسنوات بغية تطوير التطعيم. خلال سنة تم تطوير تطعيمات أثبتت نجاعتها ضد كوفيد. ومن هذا المنطلق وخلال سنة من الآن سيتم احراز تقدم أكبر من هذا الباب. اعتقد جازما ان مونديال قطر 2022 سيكون حدثا مبهرا وستكون المرة الأولى التي سنحتفل جميعا في ملاعب مليئة بجماهير من كافة أرجاء العالم».

«فيفا»: البطولة مستمرة تحت مظلتنا.. واعتماد اللغة العربية

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إن هذه النسخة من البطولة شهدت إثارة كبيرة من جميع الفرق، الأمر الذي جعلنا جميعا نفكر في نهائي بطولة العالم وما سيحدث فيها من شغف كبير ومن أحاسيس للجماهير بمختلف الانتماءات.



وعن إمكانية اقامة كأس العرب تحت مظلة (الفيفا) في السنوات المقبلة وإقامتها بشكل مستمر، قال رئيس الاتحاد الدولي: «نفكر في ذلك وسنقوم بتنظيم بطولة كأس العرب تحت مظلة (الفيفا) مرة أخرى خاصة أن هذه النسخة من البطولة دعمت الفكرة أن كرة القدم توحد الشعوب وهذه الفرحة العارمة التي شاهدناها وشعرنا بها خلال هذه النسخة من كأس العرب ليس فقط في قطر ولكن في جميع الدول العربية وجميع أنحاء العالم».



هذا واعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن رئيسه جياني انفانتينو سيقدم اقتراحا بأن تصبح اللغة العربية لغة رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم.



وقال بيان صادر عن «فيفا»: «السبت يوافق الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية وختام منافسات كأس العرب قطر 2021 التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وتقديرا لأهمية اللغة العربية، التي يتحدث بها أكثر من 450 مليون شخص في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية، إضافة إلى ملايين العرب في أنحاء العالم، سيقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اقتراحا بأن تصبح اللغة العربية لغة رسمية في الفيفا».



وأضاف البيان أن هذا الاقتراح يأتي عقب مناقشات طويلة مع الشركاء في قطر ومن كافة أرجاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ويتزامن مع ختام بطول كأس العرب، التي شهدت مشاركة 23 منتخبا من أنحاء العالم العربي، في احتفالية رائعة برياضة كرة القدم تجسدت فيها قيم الوحدة والتضامن في العالم العربي والمنطقة.