الدوحة ـ فريد عبدالباقي



دون المنتخب الجزائري اسمه بأحرف من ذهب عندما توج بلقب النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، بعد فوزه على المنتخب التونسي بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء أمس على ستاد البيت في مدينة الخور القطرية.



ويدين منتخب «محاربو الصحراء» بالفضل في حصد اللقب الغالي لنجميه، البديل أمير سعيود الذي سجل هدف مباراة الوحيد بالدقيقة 99، (9 من الشوط الأول الإضافي) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وياسين براهيمي بالدقيقة 121 (31 من الشوط الثاني الإضافي).



ويعتبر هذا اللقب هو الأول لمنتخب الجزائر، فيما توجت تونس بلقب النسخة الأولى عام 1963. وقد تسلم قائد منتخب الجزائر ياسين براهيمي كأس البطولة ومبلغ 5 ملايين دولار والميداليات الذهبية، فيما نالت تونس جائزة المركز الثاني مبلغ 3 ملايين دولار والميداليات الفضية.



هذا، وشهد صاحب السمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفل ختام بطولة كأس العرب، كما شهد حفل الختام حضور رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ورئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف ورئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي، وعدد من الوزراء ورؤساء اللجان الأولمبية والاتحادات بالدول العربية ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى قطر وكبار المسؤولين في المجال الرياضي.



ستاد البيت يدخل التاريخ



وقد شهدت المباراة النهائية لبطولة كأس العرب بين تونس والجزائر حضور 60456 متفرجا في ستاد البيت، مسجلا ثاني أكبر حضور جماهيري بعد مباراة قطر والإمارات التي انتهت بفوز العنابي بخماسية نظيفة في 10 الجاري خلال منافسات الدور ربع النهائي للبطولة، والتي شهدت حضور 63439 متفرجا.



هذا، وقد ظهر التونسي ياسين مرياح في مدرجات الملعب، علما انه أصيب في الدور قبل النهائي بقطع في الرباط الصليبي أمام مصر، وحرص لاعبو منتخب تونس على مواساة مرياح وكذلك الجهاز الفني، بعد غيابه عن المباراة النهائية، إذ كان من ركائز الدفاع، حيث شجع مرياح زملاءه من داخل أرض الملعب قبل انطلاق المباراة، مستندا على عكازين.