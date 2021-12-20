وزير الداخلية: المؤسسة الأمنية لا تدخر جهداً للارتقاء بالمخرجات الأمنية والشرطية



محمد الجلاهمة



في خطوة تؤكد جدية وزارة الداخلية في إفساح المجال للعناصر الشابة وإيجاد جيل ثان من القادة في الوزارة، أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أمس قرارا بإحالة عميد بمنصب مدير إدارة إلى التقاعد دون منحه الرتبة الأعلى «لواء»، وذلك لعدم تقدمه بطلب التقاعد وتمسكه بالاستمرار في العمل رغم بلوغ سن الستين، وعدم صدور قرار تمديد له.



و رجح مصدر أمني أن يتبع ذات الإجراء مع كل قيادي سواء كان مدير إدارة أو حتى مديرا عاما متى بلغ الـ 60 عاما ولم يتم التمديد له دون التقدم طوعا بطلبات للتقاعد، مشيرا إلى أن هناك مديرين عامين سبق ان تم التمديد لهم وهؤلاء متى ما انتهى التمديد الممنوح فعليهم المبادرة بطلب تقاعد، لافتا إلى أن الوكلاء المساعدين يتم التمديد لهم حتى عمر 65 وكذلك هناك قيادات تم التمديد لها وهؤلاء متى ما انتهى التمديد لهم فعليهم المبادرة بتقديم طلب التقاعد وإلا اتخذ نفس الإجراء معهم.



يشار إلى أن العميد الذي أحيل الى التقاعد أمس نشر عدد من نشطاء وسائل التواصل في حساباتهم تمسكه بالمنصب دون أسباب منطقية.



من جهة أخرى، كرم وزير الداخلية بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف، مشرفي وفريق أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية الفائز بالمركز الأول في البطولة الوطنية الخامسة لمناظرات الجامعات والكليات، والتي أقيمت في مقر الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا بمشاركة 17 مؤسسة تعليمية مختلفة داخل الكويت، والمؤهلة للمشاركة في البطولة الدولية لمناظرات الجامعات والكليات المزمعة إقامتها في دولة قطر الشقيقة في شهر مارس 2022، حيث إن أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية هي أول مؤسسة عسكرية تشارك في مثل هذه المناظرات التي تقام في الكويت.



وهنأ العلي أبناءه الطلبة ومشرفي الفريق على النتائج المتميزة التي حققها فريق أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، معربا عن فخره واعتزازه بهذا الأداء المشرف أمام أهل الكويت، والذي توج بالفوز وحصولهم على المركز الأول خلال مشاركتهم في البطولة، مؤكدا على دعمه للفريق خلال مشاركته في البطولة الدولية للمناظرات التي سوف تقام في دولة قطر الشقيقة مارس 2022، متمنيا لهم كل النجاح والتوفيق.



وأكد وزير الداخلية أن المؤسسة الأمنية لا تدخر جهدا في سبيل الارتقاء بالمخرجات الأمنية والشرطية خلال الفترة الحالية والمستقبلية.



من جانبهم، أعرب المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لوزير الداخلية على هذا التكريم، ودعمه الدائم للمتميزين من منتسبي المؤسسة الأمنية، مؤكدين استمرارهم في بذل الجهود لرفع اسم الكويت عاليا في جميع المحافل محليا ودوليا.



وحضر حفل التكريم الوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب بالإنابة اللواء ناصر ناصر بورسلي وعدد من قيادات القطاع.