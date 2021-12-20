سعود عبدالعزيز



نجح رجال مباحث كبد في إنهاء نشاط تشكيل عصابي مكون من فتاة وشابين تخصصوا بالسرقة من البقالات المتنقلة في منطقة كبد.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن رجال مباحث كبد، وبعد المعلومات التي وردت اليهم عن نشاط التشكيل العصابي، قاموا بتشكيل فرقة وتم من خلالها الانتشار ومراقبة المنطقة حتى تم رصد المتهمين في العمليات وضبطهم حيث تبين أنهم فتاة وشابان وهم في العقد الثاني من العمر.



وبعد الاستعلام عن المتهمين تبين أنهم مواطنون وتمت احالتهم الى المخفر للتحقيق معهم ومعرفة عدد عمليات السرقة التي قاموا بتنفيذها.