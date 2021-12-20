محمد الجلاهمة



بتوجيهات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور البرجس، واستمرارا للحملات التي يقوم بها قطاع شؤون الإقامة لضبط المخالفين لقانون الإقامة، ومحاربة العمالة الوهمية، اسفرت حملة للادارة العامة لمباحث شؤون الإقامة اقيمت بتوجيهات من وكيل قطاع شؤون الاقامة اللواء انور البرجس في محافظة الفروانية عن ضبط 21 مخالفا لقانون الإقامة والعمل، فيما اكد مصدر امني أن الموقوفين في حملة امس الاول احيلوا الى ادارة الابعاد الاداري، مشيرا الى ان حملات كافة قطاعات الداخلية سوف تستمر لتقليص اعداد المخالفين لقانون الاقامة والعمل، هذا ودعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المواطنين والمقيمين إلى عدم إيواء أي عمالة ما لم تكن على كفالتهم الشخصية، والمبادرة بالتعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي عمالة مخالفة من خلال الاتصال على هاتف الطوارئ 112، أو الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة على الأرقام التالية: 97288200 - 25582555.