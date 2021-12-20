تلقى أمين صندوق جمعية المهندسين م.علي الفيلكاوي تكريما خاصا من ممثل سمو رئيس مجلس المجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد - وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ووزيرة الأشغال د.رنا الفارس والإدارة العليا لجامعة الكويت وكلية الهندسة والبترول، لدعم ورعاية الجمعية لمشاريع التخرج التي تضمنها معرض التصميم الهندسي لكلية الهندسة والذي أقامه مركز التدريب الهندسي والخريجين بالكلية يوم السبت الماضي بمدينة صباح السالم الجامعية.



وبهذه المناسبة، قال الفيلكاوي: إن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها وأن الجمعية حريصة على دعم ومتابعة طلبة الهندسة وخاصة في مراحل تخرجهم، مضيفا أن هذا الدعم موضع اهتمام مجلس إدارة الجمعية المكون من مجموعة من الشباب، واننا نتشرف بهذه المتابعة ونعمل على تعزيزها وتطويرها فهي من صلب عملنا بالجمعية.