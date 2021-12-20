بيروت - ناجي شربل



ضرب العهد موعدا مع النجمة في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس لبنان في كرة القدم لموسم 2021-2022، بعد فوزه في دور الـ 16 على الاخاء الأهلي عاليه بثلاثية نظيفة، في حين احتاج النجمة لركلات الترجيح لتخطي التضامن صور بعد التعادل 2-2.



ويلتقـــي الفريقــان تحت الأضواء الكاشفة عصر الثلاثاء في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية.



وتمكن فريقان من الدرجة الثانية من بلوغ ربع النهائي وهما الراسينغ بيروت والسلام زغرتا، اذ فاز الراسينغ على طرابلس الرياضي بهدف نظيف في جونية، ليثأر لخسارته بالنتيجة ذاتها على الملعب نفسه قبل 3 مواسم ما تسبب بهبوطه للدرجة الثانية، اما السلام فقلب تأخره أمام سبورتنغ بيروت إلى فوز بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.



ويلتقي الراسينغ في ربع النهائي مع البرج بطل المسابقة في 1993 والذي تخطى النبي شيت بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2، فيما يلتقي السلام مع الانصار حامل اللقب والفائز على الشباب الغازية من الدرجة الثانية بثلاثية نظيفة، في حين يلتقي الحكمة بيروت وشباب البرج، اذ فازا في دور الـ 16 تواليا على شباب الساحل بركلات الترجيح وشباب البرج على الصفاء بهدف نظيف.