القاهرة - سامي عبدالفتاح



بدون لاعبي الأهلي المتواجدين حاليا في الدوحة استعدادا للسوبر الأفريقي الأربعاء المقبل، عادت أمس إلى القاهرة بعثة المنتخب المصري لكرة القدم، قادمة من الدوحة، بعد المشاركة في بطولة كأس العرب واحتلال المركز الرابع.



ومن دون توقف انضم اللاعبين الدوليون إلى تدريبات أنديتهم، استعدادا للجولة السابعة التي ستنطلق اليوم بـ5 مباريات، حيث يستضيف فاركو نظيره المصري البورسعيدي، وغزل المحلة نظيره البنك الاهلي، كما سيكون انبي ضيفا على الجونة، وسيراميكا ضيفا على الاتحاد السكندري، والشرقية للدخان ضيفا على المقاصة.



وتستكمل الجولة السابعة غدا الثلاثاء بـ3 مباريات، الأولى ستجمع بين سموحة والاسماعيلي، والثانية بين بيراميدز وطلائع الجيش، فيما ستكون الثالثة بين الزمالك والمقاولون العرب، فيما يغيب الأهلي عن هذه الجولة لمشاركته في كأس السوبر الأفريقي.



الى ذلك، تلقى مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، غرامة مالية كبيرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لصالح الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق السابق ولاعب الدحيل الحالي، اذ أفاد الخطاب الرسمي من «فيفا»، بتغريم الزمالك 650 ألف يورو لصالح ساسي بعد أن تقدم اللاعب بشكوى رسمية يطلب خلالها تعويضا بقيمة مليون يورو، بعدما تم خصم مبلغ 400 ألف يورو من مستحقاته لدى الزمالك، بسبب غيابه عن مران الفريق لمدة يوم واحد فقط.