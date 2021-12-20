الدوحة ـ فريد عبدالباقي



حرص الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على عقد جلسة مع اللاعبين الدوليين بعد انتهاء مهمتهم مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب، وذلك بهدف تحفيزهم استعدادا لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي مساء الأربعاء المقبل على ستاد أحمد بن علي بمنطقة الريان القطرية، في بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم 2021.



وأصرّ موسيماني على عقد جلسة نفسية مع اللاعبين الدوليين وهم: محمد الشناوي وأيمن أشرف وأكرم توفيق ومحمد مجدي «أفشة» وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف، والتونسي علي معلول، حيث خسرت مصر لقاء المركزين الثالث والرابع أمام قطر بركلات الجزاء الترجيحية 5-4، فيما خسرت تونس نهائي البطولة أمام المنتخب الجزائري 0-2.