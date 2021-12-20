أبدى لاعب منتخب الجزائر ياسين براهيمي والمتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة سعادته بالفوز، قائلا إن المباراة النهائية كانت قوية ومثيرة وجيدة من الطرفين، ولقد قدم خلالها كلا الفريقين مستوى جيدا وأن المنتخب التونسي كان منافسا قويا على مدار دقائق اللعب.



وحول فوزه بجائزة أفضل لاعب في البطولة، أفاد براهيمي بأن هذه الجائزة يستحقها جميع لاعبي المنتخب الجزائري، ولم أكن لأحصل عليها لولا جهود جميع زملائي وآمل أن أكون عند حسن الظن في المرحلة المقبلة وأقدم المستوى الذي يرضي طموح عشاق المنتخب والكرة الجزائرية، وأهدي هذه الجائزة للجمهور الجزائري الكبير.