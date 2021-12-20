أرجع مدرب منتخب الجزائر مجيد بوقرة فوزه بلقب كأس العرب إلى الروح القتالية التي تحلى بها جميع اللاعبين، فهم يدافعون عن شعار الجزائر بكل ما لديهم من جهد.



وقال بوقرة: في البداية، أود أن أشكر دولة قطر التي منحتنا فرصة لتلك المنافسة الرائعة، فالبطولة كانت ناجحة بكل المقاييس، وأهنئ لاعبي فريقي على ما قدموه، أنا فخور بهم بشكل كبير، من مباراة لأخرى تحسن المستوى وقدموا أفضل ما لديهم من جهد وكانت لديهم عقلية الأبطال، وأود أن أشكر جمال بلماضي أيضا فأنا تعلمت منه الكثير، وأشكر طاقمي الفني والإداري والطبي والجماهير الجزائرية التي ساندتنا بكل قوة.