اعترف مدرب تونس منذر الكبير بأن فريقه لم يحالفه التوفيق خلال النهائي أمام المنتخب الجزائري، مؤكدا أن المباراة كانت قوية للغاية كما كان متوقعا.



وقال منذر عقب اللقاء: «المباراة كانت صعبة امتدت إلى الأشواط الإضافية وقد أضعنا العديد من الهجمات، في المقابل حالف التوفيق «الخضر» بتسجيل هدف التقدم، أما لاعبو تونس فلم يقصروا وقدموا مباراة كبيرة وأشكرهم على مجهودهم الكبير وأشكر كل الجهاز الفني والطبي والإداري والجماهير التي وقفت خلف الفريق».



وعن إمكانية الوصول إلى كأس العالم قطر 2022 قال: «هدفنا الأول هو التأهل إلى المونديال، وكأس العرب منحت الفرصة للعديد من اللاعبين الذين سنعتمد عليهم في الفترة المقبلة، لدينا حوالي 10 لاعبين في الدوريات الأوروبية غابوا عنا، التجربة بها إيجابيات وسلبيات سنأخذها في عين الاعتبار لكي يكون المنتخب أفضل ويحقق هدفه».