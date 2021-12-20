أسامة أبو السعود



تبــدأ وزارة العدل بنقــل بعض اداراتهــا الى مجمــع محاكم حولي الجديــد ايذانا ببــدء العـمل بالمجمــع فعليــا.



وأعلنت الوزارة عن انتقال بعض الإدارات من مجمع محاكم حولي القديم إلى المجمع الجديد بشارع بيروت قطعة 3 وذلك اعتبارا من 26 ديسمبر الجاري وسيكون موقع الإدارات في المجمع الجديد كالتالي:



الاستعلام القضائي - الدور الأرضي، كتاب المحكمة الكلية وتشمل: الجدول، والإعلان، وضباط الدعاوى - في الميزانين، الرسوم القضائية: قسم الخزينة، وقسم التقدير - الميزانين، كتاب محكمة الاستئناف وتشمل: الجدول، والإعلان، وضباط الدعاوى - الدور العاشر، نيابة حولي والأقلام الجزائية - الدور الرابع والعشرون والخامس والعشرون.