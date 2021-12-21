القاهرة - هالة عمران



نبه رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي إلى أن هناك تحديا واضحا بقطاع الصناعة الذي يعتمد في جزء كبير منه على استيراد بعض مكونات ومستلزمات الصناعة، رغم أن مصر أصبحت تشهد قيام صناعات حديثة، إلا أنها لا تزال تعتمد على مستلزمات الإنتاج من الخارج، وقال إن الدولة تعمل خلال المرحلة الراهنة على تعزيز وتحفيز وزيادة قدرات القطاع الخاص، وبالأخص في تلك القطاعات المهمة، لتنطلق بصورة أكبر.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء، خلال جولته التفقدية في عدد من المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية القائمة في مدينة السادس من أكتوبر، امس والتي تضمنت تفقد وافتتاح توسعات لعدد من الشركات والمصانع القائمة بها، معربا عن سعادته للتوسعات التي يشهدها قطاع الصناعة، خاصة في هذه المنطقة الصناعية المميزة.



وقال رئيس الوزراء إن المصانع، التي زارها بصحبة عدد من المسؤولين، وصلت إلى مستويات عالمية، ولا يقتصر إنتاجها فقط على تغطية احتياجات السوق المحلية، بل يتم التصدير للخارج بكميات كبيرة.



وأشار إلى أن الحكومة تركز على الاحتفاظ بالمكتسبات التي نجحنا في تحقيقها خلال فترة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقد كانت فترة شديدة الاضطراب في العالم كله، وينبغي هنا أن نركز على مسار الأمور والأحداث في العالم وفي الدول المجاورة من حولنا.



وفي هذا السياق، أشار مدبولي إلى أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا لمواجهة تحدي البطالة وبالفعل نجحنا في خفض معدلاتها، لكن كل عام يدخل سوق العمل ما لا يقل عن 700 ألف شاب في حاجة إلى فرص عمل، وهو ما يستلزم ضخ مزيد من الاستثمارات ولاسيما من القطاع الخاص الذي قدمت له الحكومة على مدار الفترة الماضية مزيدا من الحوافز والإعفاءات لدعمه من أجل مزيد من الإنتاجية.



وأوضح أن الحكومة تسعى لتحقيق معدلات نمو تتخطى 5.5 و6 و7% ولتحقيق ذلك، فلابد أن تعمل الدولة جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن دور الحكومة هو تمكين وتحفيز القطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات له، لافتا إلى أن هذا ما تقوم الحكومة بالعمل عليه يوميا.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروعا مثل «حياة كريمة» من شأنه تغيير وجه الحياة في مصر، لافتا إلى أن الدولة ستظل مستمرة في هذه تنفيذ هذه النوعية من المشروعات، قائلا: «نحن نرسل رسالة قوية للقطاع الخاص، أن دوركم اليوم هو الدور المحوري والأساسي، ونحن كدولة سنكون أقوى داعم لكم بأية إمكانات وقدرات تحتاجون اليها.. وسنساعدكم».