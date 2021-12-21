في إطار اهتمام الدولة المصرية بالصعيد، دشنت وزارة قطاع الأعمال العام، أول محلج مطور للقطن في الصعيد تحديدا بمحافظة الفيوم بتكلفة 250 مليون جنيه، للمساهمة في حليج ما يتراوح بين 150 و250 ألف طن سنويا من الأقطان.



يذكر انه خلال الموسم الجاري الذي يعتبر الموسم الثالث لعمل محلج الفيوم وبحسب البيانات الرسمية، فإنه تمت زراعة القطن في محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط، بالصعيد، تتصدرها الفيوم بـ 8943 فدانا ثم بني سويف بـ 4789 فدانا، وأسيوط زرعت 1537، والمنيا زرعت 160 فدانا، فيما لم تزرع سوهاج إلا 74 فدانا فقط، وبالتالي سيتمكن المزارعون من حليج أقطانهم بأفضل الطرق الحديثة لضمان خلو القطن من الشوائب.



ويعد محلج الفيوم بين المشروعات التي احتضنها الصعيد، مشروع تدشين أول محلج أقطان مطور في مصر، وهو محلج الفيوم المطور الذي أقيم بخبرات أميركية وهندية، وهو باكورة المحالج التي سيتم تدشينها في مصر الفترة المقبلة للارتقاء بجودة القطن المصري وضمان خلوه من الشوائب.



وتعد عملية حلج القطن إحدى المراحل الأساسية في صناعة الغزل والنسيج والتي تؤثر بشكل كبير في جودة ونظافة القطن وأسعاره وكذلك المنتج النهائي، لذا شملت خطة وزارة قطاع الأعمال العام للتطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة لها، تحديث محالج القطن من خلال تطوير المنشآت وكذلك توريد أحدث تكنولوجيا في هذا المجال.



فعلى مدار عقود طويلة.. بحسب وزارة قطاع الأعمال فإن محالج القطن في مصر لم يلحق بها أي تطوير يذكر، إذ يرجع تاريخ صنع بعض الماكينات المستخدمة في الحليج إلى العام 1878، حيث كان يتناثر القطن في أرضيات المحلج قبل الحليج، وعمليات تداول ونقل القطن تتم يدويا ما يعرضه للتلوث، وبالتالي موقف القطن المصري تأثر سلبا محليا وعالميا من حيث الجودة والسعر، فضلا عن عدم ملاءمة بيئة العمل للعاملين نظرا لتصاعد الأبخرة والغبار الناتج من عملية الحليج والتداول اليدوي.



ويعد محلج الفيوم المطور أول نموذج لتطوير محالج القطن، لاستعادة مكانة القطن المصري عالميا وتعظيم القيمة المضافة للذهب الأبيض، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل المحلج الذي يعد واحدا من بين 7 محالج جديدة في خطة التطوير.



وبحسب وزارة قطاع الأعمال العام، أقيم المحلج الجديد على مساحة أقل من المحالج القديمة، حيث تبلغ مساحته نحو 10 أفدنة على طريق الفيوم/ بني سويف بعيدا عن الكتلة السكنية، ويعمل بتكنولوجيا حديثة لأول مرة تدخل مصر، وبطاقة إنتاجية 5 أطنان/ ساعة، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية لإنشائه نحو 250 مليون جنيه.



كما أن عمليات الحليج في المحلج المطور تتم من خلال ماكينات دون تدخل يدوي، لتوفير القطن الخام اللازم للصناعة بجودة عالية وخال تماما من الشوائب والملوثات. وتم إدخال جهاز الكتروني حديث (H.V.I) لقياس خواص شعيرات القطن وإجراء اختبارات الرطوبة داخل المحلج، كما يتم وضع «باركود» على كل بالة يتم إنتاجها في المحلج عليها كل بيانات القطن (منطقة الزراعة - اسم حائز القطن - اسم المحلج - تاريخ الحليج - المواصفات الفنية للقطن الشعر).