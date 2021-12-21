حصد الجزء الجديد من سلسلة أفلام «سبايدرمان» بعنوان «نو واي هوم»، إيرادات تاريخية أعطت جرعة دعم قوية لصناعة السينما التي تعول بقوة على هذا العمل لتحفيز إيرادات شباك التذاكر بعد التدهور الكبير جراء جائحة كوفيد-19.



فقد حقق الجزء الجديد من مغامرات الرجل العنكبوت ثالث أفضل إيرادات ينالها فيلم في الأيام الأولى لعرضه في تاريخ أميركا الشمالية، مع عائدات بلغت 253 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق تقديرات نشرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» الأحد.



ويتخطى هذا المبلغ توقعات الأخصائيين الذين كانوا يعولون على إيرادات بـ150 مليون دولار. وحقق الفيلم الجديد كذلك أفضل انطلاقة لأي عمل من إنتاج شركة «سوني»، وفق موقع «ديدلاين».



وتوقعت «إكزبيتر ريليشنز» أن يكون الفيلم الضخم الجديد على الطريق الصحيح لبلوغ مستوى إيرادات على الصعيد الدولي يبلغ 600 مليون دولار.