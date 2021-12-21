يعاني نيل هاربيسون مرضا نادرا لا يخوله أن يرى إلا بالأبيض والأسود... لكن هذا الفنان وضع هوائيا في جمجمته يتيح له تحويل الألوان إلى أصوات لسماعها كنغمات موسيقية.

ويجري هذا البريطاني البالغ 39 عاما المقيم قرب برشلونة، تجربة على سوار يتيح له أن يشعر جسديا بمرور الوقت لتغيير نظرته إليه.



وللوهلة الأولى، يشبه الهوائي الموضوع فوق رأسه مصباحا غريبا، لكنه يلتقط ترددات الألوان ويحولها إلى اهتزازات تصل من طريق العظام إلى الأذن الداخلية.



ويوضح هاربيسون لوكالة فرانس برس «هذا الأمر يتيح لي الشعور بالألوان مما دون الأحمر إلى فوق البنفسجي من خلال اهتزازات في الرأس تتحول إلى أصوات، ما يتيح لي سماع الألوان».