بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى السلطان عبدالله ابن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي ضربت ولايات متفرقة في مملكة ماليزيا الصديقة والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى جلالة السلطان عبدالله ابن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي ضربت ولايات متفرقة في مملكة ماليزيا الصديقة والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، متمنيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية. كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.



من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس غابريال بوريك الرئيس المنتخب لجمهورية تشيلي متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين الكويت وجمهورية تشيلي الصديقة المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس غابريال بوريك الرئيس المنتخب لجمهورية تشيلي الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية تشيلي متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.



كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.