بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي مع سفيري العراق ومصر كل على حده تعزيز التعاون بين بلديهما ودولة الكويت في شتى المجالات كما تلقى منهما دعوتين لزيارة بغداد والقاهرة.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن الوزير الشيخ حمد جابر العلي استقبل في مكتبه صباح امس سفير جمهورية العراق الشقيق لدى البلاد المنهل الصافي اذ تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والعمل بين البلدين.



وأضافت أن السفير العراقي قدم خلال اللقاء دعوة لوزير الدفاع من نظيره العراقي جمعة سعدون لزيارة العراق حيث عبر الجابر عن شكره وامتنانه على هذه الدعوة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط المشتركة والتي تجمع البلدين الشقيقين.



حضر اللقاء الملحق الديبلوماسي بإدارة الوطن العربي بوزارة الخارجية أحمد خالد الديكان.



كما بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي مع السفير المصري لدى البلاد أسامة شلتوت أوجه التعاون والعمل المشترك اضافة الى إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وقدم السفير المصري خلال اللقاء دعوة للوزير الجابر من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي لزيارة مصر حيث عبر وزير الدفاع عن شكره وتقديره على هذه الدعوة التي تأتي ترجمة للعلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين.



حضر اللقاء رئيس المكتب العسكري بالسفارة المصرية لدى البلاد العميد حسن الشاذلي والسكرتير الأول بإدارة الوطن العربي بوزارة الخارجية عبدالله الهاجري.