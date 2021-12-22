أسامة أبو السعود



قام السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت ووفد من السفارة ضم الملحق الثقافي المصري د.عماد حشيش، والسكرتير الثالث ندى عادل بزيارة إلى المقر الرئيسي للجامعة العربية المفتوحة في الكويت، وذلك لبحث وتعزيز سبل التعاون المختلفة مع الجامعة.



وكان في استقبال السفير شلتوت ووفد السفارة، رئيس الجامعة العربية المفتوحة د.محمد بن إبراهيم الزكري، إضافة إلى لفيف من الأساتذة والمسؤولين بالجامعة.



وشهد اللقاء تقديم عرض تقديمي عن نشأة الجامعة وأنشطتها وفروعها المختلفة المتواجدة في 9 دول عربية من بينها مصر، وتطرق الحديث بين الجانبين إلى أنه يتم حاليا إنشاء فرع جديد للجامعة بمنطقة برج العرب بالإسكندرية كنوع من تعزيز التعاون العلمي داخل جمهورية مصر العربية.



وقام الوفد بزيارة تفقدية سريعة داخل الجامعة وزيارة لفرع الجامعة في الكويت بحضور مدير فرع الجامعة د.نايف أبجاد المطيري ومدير الجامعة للشؤون الأكاديمية د. محمد سيد مساعد ولفيف من الأساتذة والمسؤولين بالجامعة.



وأشاد السفير شلتوت بأهمية تعزيز سبل التعاون وعقد اتفاقيات ثنائية، وإنشاء برامج أكاديمية مشتركة مؤكدا سعي المكتب الثقافي في السفارة إلى مد جسور التعاون مع جميع المؤسسات التعليمية والبحثية داخل الكويت خلال الفترة المقبلة ومن بينها الجامعة العربية المفتوحة وذلك من خلال تنشيط العديد من البرامج للتبادل الطلابي وأعضاء الهيئة التدريسية، وتوفير عدد من المنح للطلاب لاستكمال دراستهم لمختلف الدرجات العلمية.



وتعتبر هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات المقرر عقدها خلال الفترة القادمة مع العديد من المؤسسات البحثية والجامعات داخل الكويت لتعزيز التعاون العلمي والبحثي في الفترة القادمة.