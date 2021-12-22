قدم النائب يوسف الغريـب اقتراحـــا برغبة بوضع لوحات إرشادية، وإشــارات ضوئيـة، وإعـــادة صيانة الطرق في منطقة الوفرة الزراعية وذلك لتنظيم عملية السير لمرتادي المنطقة من الزوار أو أصحاب المزارع تفاديا لوقوع حوادث مروريــــة وحمايــــــة لأرواح المواطنين وتحديداً فئة الشباب.



ونص الاقتراح على ما يلي:



تواجه منطقـــة الوفرة الزراعية العديد من المشاكل بعد ورود العديد من الشكاوى من أصحاب المزارع والتي تختص بها وزارة الأشغال العامة، ومنها على سبيل المثال نقص اللوحات الإرشادية قبل التقاطعات الكبيرة وكذلك نقص في وضع المطبات الصناعية حتى يلتزم أصحاب المركبات بتخفيف السرعة لمنع الحوادث المتكررة، علما بأن حوادث وقعت راح ضحيتها عدد مــن الأبريــاء.



واضاف النائب يوسف الغريب: كما نطالب بوضع إشارات ضوئية بالتعاون مع الإدارة العامة لهندسة الطرق في وزارة الداخلية للحفاظ على أرواح رواد المزارع من المواطنين والمقيمين، وإعادة صيانة الأسفلت في الطرق المؤدية إلى مزارع الوفرة، وافتتاح مدخل «أم صفق»، حتى يسهل دخول المزارعين لمزارعهـــم، حيث يوفر افتتاح هذا الطريق اختصار الوقـــت.



ونص الاقتراح الذي قدمه النائب يوسف الغريب على ما يلي:



1- وضع اللوحات الإرشادية قبل التقاطعات الكبيرة والمطبات الصناعية في منطقة الوفرة الزراعية.



2- وضع إشارات ضوئية في منطقة الوفرة الزراعية بالتعاون مع الإدارة العامة لهندسة الطرق في وزارة الداخلية.



3- إعادة صيانة الأسفلت في طرق مزارع الوفرة.