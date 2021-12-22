سلطان العبدان



قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا لتوفير مركز خدمة متخصص للأطباء بكل منطقة صحية، لتيسير مهمة مراجعة الطبيب للوزارة والمناطق الصحية. وقال الشاهين في اقتراحه: لما كانت الكوادر الطبية هي حائط الصد المنيع للتصدي لفيروس كورونا المستجد، لما بذلوه من جهد جميعا وعلى رأسهم الأطباء والكوادر الطبية المساعدة الذين هم بمنزلة «الجيش الأبيض» في هذه المرحلة من الحرب، والدفاع عن أرواح الناس في بلدنا الحبيب الكويت وفي العالم أجمع. وزاد بقوله: لتسهيل آلية العمل على متابعة الأطباء لمهام عملهم والعمل على راحتهم والتركيز على الجانب العملي كل في تخصصه، وللحد من التسرب الوظيفي للأطباء والكوادر الطبية من القطاع الحكومي الطبي، ولأحقية الأطباء بالاقتراحات المقدمة من د.محمد العتيبي رئيس قسم الجلدية بمستشفى الجهراء قدم هذا الاقتراح لتوفير مركز خدمة متخصص للأطباء بكل منطقة صحية، لتيسير مهمة مراجعة الطبيب للوزارة والمناطق الصحية والخدمات الحكومية المختلفة، توفيرا للوقت والجهد.