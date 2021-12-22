القاهرة - ناهد إمام



وقعت شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس امس وشركة أبوقير للأسمدة عقد إنشاء مجمع «الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته» أكبر مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا ومشتقاته بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة. وقال م.يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: يأتي هذا الاستثمار في إطار تحقيق استراتيجية الهيئة 2020-2025 التي ترتكز على توطين صناعات محددة داخل مناطقها منها صناعات قطاع البتروكيماويات داخل منطقة السخنة المتكاملة. قام بتوقيع العقد م.عبدالناصر رفاعي، رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والكيميائي سعد أبوالمعاطي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبوقير للأسمدة.



وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - في بيان: يأتي التوقيع بهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا، حيث يقام المشروع على مساحة 2 مليون متر مربع ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطوري المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة، بالإضافة إلى مساحات تخزينية للمجمع بميناء السخنة بمساحة 50 ألف متر مربع لتحقيق التكامل المطلوب بين المنطقة الصناعية والميناء.



وأضافت: المشروع بتكلفة إجمالية 2.6 مليار دولار، تنفذ على مرحلتين، الأولى ثلاث سنوات تنتهي في 2025 بتكلفة استثمارية حوالي 1.6 مليار دولار، والمرحلة الثانية تقدر تكلفتها الاستثمارية بحوالي مليار دولار تنفذ على ثلاث سنوات.



ويعد الغرض من هذا المجمع الصناعي هو تحقيق قيمة مضافة في هذه الصناعة، بالإضافة إلى خلق فرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوطين هذه الصناعة حيث إن الطاقة الإنتاجية المستهدفة من المرحلة الأولى من المشروع هي مليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا سنويا. من جانبه، أكد م.يحيى زكي أن هذا المشروع الطموح يأتي في إطار خطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات من المنتجات البتروكيماوية حيث يستهدف المجمع تصدير منتجاته بنسبة 100%، كما يعد واحدا من أركان استراتيجية الهيئة الاقتصادية في توطين صناعات البتروكيماويات في المنطقة.



وأضاف: يسهم المشروع في أن تتبوأ المنطقة الاقتصادية خاصة منطقة السخنة مكانة مميزة في مجال إنتاج العديد من المنتجات البتروكيماوية والبترولية.